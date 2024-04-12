Погода в Вологодской области берет курс на похолодание

В Вологодской области начинается постепенное похолодание.

В субботу на большей части региона обойдется без существенных осадков, дневные температуры составят до +11 градусов. В воскресенье на территорию области зайдет очередной циклон, пройдут дожди, температура прогнозируется от +9 до +14 градусов.

«В понедельник ожидается прохождение контрастного холодного фронта, интенсивность осадков возрастет, местами до 10 мм/12 час. Из-за облачности днем не выше +10 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

Во вторник Вологодская область окажется в наиболее холодной части обширного циклона, из-за чего температура понизится, а осадки будут кратковременными.

По словам синоптиков, в среду и четверг похолодание усилится, возможен мокрый снег, в дневные часы столбик термометра не будет подниматься выше +3 градусов.