Семейный бум: в Вологодской области зафиксирован значительный рост подключений к пакетным предложениям цифровых услуг и мобильной связи

Количество вологжан, которые объединили цифровые услуги и сотовую связь в один пакет, подключившись к тарифу «Семейный», выросло на 36,4% по сравнению с прошлым годом. И спрос на данную услугу в Вологодской области продолжает стремительно расти. Основное преимущество пакетных решений заключается в возможности оплаты нескольких услуг одним счетом с существенной выгодой. Вторая причина популярности услуги — комфортное управление пакетом цифровых опций и пополнение счета через единый личный кабинет.

Ростелеком дает возможность сократить затраты до 60% на широкий спектр цифровых услуг благодаря условиям пакета «Семейный». К тарифу могут подключиться до пяти пользователей. Они получат две тысячи минут сотовой связи, 40 гигабайт мобильного трафика и 500 СМС-сообщений, доступ к социальным сетям и мессенджерам без ограничений и возможность совершать бесплатные исходящие вызовы по России на номера «Ростелекома». Кроме того, в пакет входит безлимитный высокоскоростной домашний интернет с пропускной способностью до 500 Мбит/с. Также в тариф включена подписка на онлайн-кинотеатр Wink с 27 000 фильмами и сериалами для всей семьи и интерактивному ТВ с более чем 100 каналами в разрешении 4K и Full HD. Пакет цифровых услуг «Семейный» работает на базе единого лицевого счета, по фиксированной стоимости и без дополнительных платежей, в том числе на услуги виртуальных сим-карт.

«Популярность комплексных цифровых услуг в одном пакете объясняется не только экономической выгодой на услугах связи, но и удобством управления всеми продуктами в личном кабинете. Наши абоненты имеют возможность создать индивидуальный пакет услуг, а также выбрать объем и лимиты для каждой из них, иметь дополнительные бонусы для всей семьи. Мы четко понимаем потребности людей, следим за трендами рынка, чтобы наши продукты были действительно востребованными», - рассказала директор по работе с массовым сегментом Карина Воропаева.

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