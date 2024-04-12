Три медали завоевали вологодские спортсмены на первенстве России по пауэрлифтингу

[ Спорт ]

Три медали завоевали вологодские спортсмены на первенстве России по пауэрлифтингу, которое прошло в Туле 6 по 11 апреля.

Спортсмены соревновались в двух дисциплинах - жиму и классическому жиму.

Двукратной чемпионкой соревнований среди юниорок до 23 лет стала Алина Удальцова из Шексны. Подопечная тренера Дениса Заборина одержала победы в жиме в весовой категории до 52 кг. с результатом 122,5 кг. и жиме классическом. Девушка взяла вес в 80 кг.

Магеррам Магеррамов установил рекорд Вологодской области среди юниоров в весовой категории до 105 кг среди юниоров. Череповчанин занял третье место с результатом 195 кг.

Отметим, что уже сегодня в Туле начнется чемпионат России по пауэрлифтингу.

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