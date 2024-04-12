Торговые центры Череповца стали местом притяжения горожан

У жителей Череповца вырос интерес к покупкам как в торговых центрах, так и в онлайн‑магазинах. Об этом говорит анализ активности абонентов, проведённый с помощью обезличенной статистики big data специалистами МегаФона.

Ежедневно в моллах скачивают свыше тысячи ГБ трафика, такой объём сравним с отправкой почти 150 «селфи» в минуту. Самыми посещаемыми днями традиционно являются пятница и выходные, а вот меньше всего горожане прогуливаются по магазинам в понедельник и четверг.

Наиболее интернет‑активные абоненты делают покупки в торговых центрах «Июнь», «Этажи», «Леруа Мерлен» и «Мармелад». В них больше всего обмениваются информацией в мессенджерах, социальных сетях и выходят в интернет.

«Торговые центры — городские места притяжения. Кроме посещения магазинов люди ходят в кафе, кинотеатры, игровые зоны. И для нас как оператора связи особенно важно обеспечить в них качественную связь и сервисное обслуживание. Мы ускорили мобильный интернет в ТЦ «Мармелад» и уже в первую неделю, после того как были установлены новые телеком-объекты, объем мобильного трафика вырос на 19%. Устойчивое интернет-соединение позволяет посетителям «Мармелада» быстро сравнить цены онлайн в разных магазинах, вызвать такси, чтобы отвезти домой покупки, пообщаться с друзьями и обменяться фото и видео впечатлениями в социальных сетях», — отмечает директор МегаФона в Вологодской области Алла Лебедева.

Также жители Череповца стали проводить больше времени за онлайн-шопингом. По данным оператора, трафик на популярных маркетплейсах с начала года увеличился почти в 3 раза. Интернет‑магазин МегаФона в начале этого года посещали почти на 15% чаще, чем в прошлом.

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