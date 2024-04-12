Из-за короткого замыкания в Вытегре без света остались более 3500 человек

[ Происшествия ]

В Вытегре 3546 человек остались без света из-за короткого замыкания на высоковольтной линии. По информации главы округа Александра Зимина, ЕДДС района сообщила об отключении электроснабжения северной части города сегодня в 7.20 утра.

«В результате под отключение попали 21 подстанции АО «ВОЭК», обеспечивающие электроснабжением 743 жилых дома, из них 55 многоквартирных, в которых проживают 3546 человек, из них 1129 дети, 5 социально - значимых объектов», - написал Зимин на своей странице в соцсетях.

Из-за отключения электроснабжения также начались перебои с водой на насосной станции «Воинская часть». По словам Зимина, сейчас на насосной станции заполняются резервуары и около полудня вода может быть подана жителям города. Одновременно решается вопрос с подвозом воды.

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Из-за короткого замыкания в Вытегре без света остались более 3500 человек
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