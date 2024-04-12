Семье погибшего при исполнении вологодского полицейского вручен орден Мужества

В Вологде вдове погибшего при исполнении оперативника Максима Розанова вручен орден Мужества. Награду вручил начальник регионального УМВД Павел Серов.

Напомним, оперативник Розанов погиб 6 декабря прошлого года. В составе опергруппы он прибыл в село Высокое Рязанской области для проведения оперативных мероприятий в отношении другого вологжанина – Александра Глебова.

Однако Глебов отказался открывать дверь, а потом начал стрелять в сотрудников полиции. Максим Розанов погиб на месте.

Максим Розанов родился в 1995 году в Череповце. На службу в органы внутренних дел поступил в июле 2018 года. Как рассказали в региональном УМВД, «оперуполномоченный Розанов честно и добросовестно выполнял возложенные на него обязанности, в решении служебных вопросов вел себя грамотно и умело, был профессионалом своего дела».