Экс-начальник пункта технического обслуживания вагонов Вологды брал взятки за воду

В Вологде вынесен приговор бывшему начальнику пункта технического обслуживания вагонов станции Вологда-1. Следствием он обвинялся по статье 290 УК – «Получение взятки должностным лицом в крупном размере».

«С марта 2013 по сентябрь 2015 года мужчина получал взятки от представителя коммерческой организации за общее покровительство и согласование объема работ, выполненных по договору на экипировку пассажирских вагонов водой. Общая сумма взяток составила 372 тысячи рублей», - уточнили в пресс-службе судов области.

Экс-начальник пункта технического обслуживания вагонов признан виновным по статье за взятку и получил штраф в размере 2,5 млн рублей с лишением права 7 лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.