Региональные депутаты предлагают штрафовать отдыхающих, оставляющих после себя мусор

Новосибирские депутаты одобрили изменение в законодательстве, которое предусматривает привлекать к ответственности отдыхающих, оставляющих после себя мусор.

Обращение было рассмотрено на заседании комитета ЗСО по экологии и природопользованию. Его единогласно поддержали депутаты, а также представители департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области.

В настоящее время административные штрафы за сброс отходов в местах неорганизованного отдыха населения на водных объектах назначаются только в рамках контрольных мероприятий. Их проведение допускается лишь по согласованию с органами прокуратуры при наличии сведений об угрозе или фактов причинения вреда жизни и здоровью граждан. В остальных случаях привлечь граждан к ответственности невозможно.

Парламентарии предлагают внести изменения в законодательство, добавив возможность проведения в рамках государственного экологического надзора выездного обследования территории инспекторами. Это позволит предупредить и пресечь нарушения гражданами обязательных требований.

«Процедуру привлечения нарушителей к административной ответственности необходимо упростить. Для участия в субботниках, мероприятиях по уборке прибрежных зон привлекаются силы сотен волонтеров по всей области, но их работа может быть напрасной, если наши несознательные граждане продолжат мусорить, нанося вред окружающей среде. Проводить надзорные мероприятия необходимо», - уверена Людмила Гусева, председатель комитета ЗСО по экологии и природопользованию.

После того, как регионы выразят мнение по данному обращению, оно будет рассмотрено в правительстве РФ.