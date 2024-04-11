26,6 млн рублей потратят на благоустройство территории около драмтеатра

В Вологде будет благоустроена территория около областного драмтеатра, которая не обновлялась с момента постройки здания в 1974 году.

«На работы по благоустройству территории возле драматического театра из областного бюджета выделено 26,6 млн рублей. Завершить работы планируется к началу сентября 2024 года», - пояснил врио губернатора области Георгий Филимонов.

Как сообщает пресс-служба Филимонова, уже заключен договор вс подрядчиком, который для начала должен демонтировать плитку и заменить облицовку подпорных стен, а затем выложить новые пешеходные дорожки, обустроить зоны отдыха со скамейками и цветниками.

«Проект благоустройства территории учитывает модернистскую стилистику здания театра. Основания скамеек сделают бетонными, а сидения и настилы изготовят из деревянных реек в эко-стиле. Пешеходные дорожки будут выложены светлой плиткой. Акцентами в композиции станут красные скамьи обтекаемой формы», - уточнили в пресс-службе врио губернатора.

Также в этом году планируют отреставрировать уличную скульптуру - музу с дудочкой, которая находится у центрального входа в драмтеатр.