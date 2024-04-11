23 деревни Череповецкого района остались без света из-за шквалистого ветра

В Череповецком районе шквалистый ветер оставил без электричества несколько деревень. В ряде деревень, по заявлению районной администрации, электричество появится уже в ближайшее время, в других энергоснабжение восстановят только вечером.

К примеру, до 16.00 обещают восстановить энергоснабжение в деревнях Минино, Покровское, Шелково, Дмитриевское, Оченниково, Гоша, Ульяново, Лихачево, Даргун, Максимовское, Поповское.

К 17.00 свет должен появиться в деревнях Енюково, Марьинская, Раменье, Авдеевская, Слободино и Ермоловская.

Населенные пункты Ягница, Глинское, Плосково, Раменье, Вауч и Борок без света будут сидеть до 20.00.

В администрации района напомнили, что сообщить об отключениях можно по телефонам Россетей - 8 800 220 0 220, Вологодской областной энергетической компании - 20-55-22, а также - круглосуточной службы ЕДДС - 25-36-90.