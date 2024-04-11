73 млн дополнительно выделили Череповцу на ремонт школ и детских садов

На текущий ремонт школ и детских садов Череповцу дополнительно выделено 73 миллиона рублей из областного бюджета. Об этом сообщил мэр города Вадим Германов на своей странице в соцсети ВКонтакте.

«Эти средства помогут привести в порядок еще несколько образовательных учреждений. Так, в детском саду № 76 отремонтируем кровлю, в 77 и 104 - благоустроим спортплощадки. Изменения ждут и школу № 9. Впервые в истории здесь будет ремонт спортзала и раздевалок, пищеблока и обеденного зала, а также обновится крыльцо», - отметил Вадим Германов.

В целом на текущие ремонты выделено 373 миллиона рублей.

Ремонт в учреждениях уже начался, большая часть работ будет проведена летом, когда дети уйдут на каникулы. К 1 сентября планируют завершить самую масштабную часть ремонтов.