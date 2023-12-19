Житель Вологодской области избил двух бомжей палкой в Санкт-Петербурге

[ Происшествия ]

33-летний безработный житель Вологодской области избил двух бомжей палкой в Центральном районе культурной столицы, сообщает портал Санкт-Петербург.ру.

10 апреля в полицию поступило сообщение от 21-летнего молодого человека. Он рассказал, что на Советской улице мужчина палкой избивает неизвестных.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Выяснилось, что мужчина на данный момент проживает в хостеле.

Его жертвами стали мужчины, 28 и 38 лет, без определенного места жительства и занятий. Младший пострадавший был доставлен в больницу в удовлетворительном состоянии, тот, что старше – в тяжелом, сейчас находится в реанимации.

Против жителя Вологодчины возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

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