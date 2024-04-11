Жители Шекснинского района заявляют о массовом нашествии змей

Жители Шекснинского района заявляют, что в окрестных лесах наблюдается массовое нашествие гадюк. Районная газета «Звезда» приводит слова сотрудницы шекснинского лесхоза Виктории Копичевой, которая рассказала, что только за один рабочий день ей встретились сразу три змеи. Женщина также уточнила, что работает в лесном хозяйстве уже 13 лет, и за это время змей ни разу не встречала.

«Хочется верить, что это просто совпадение, а не массовые змеиное переселение в шекснинские края», - говорится на страницах издания в соцсетях.

В комментариях к посту местные жители пишут, что рептилии, видимо, массово пробудились после зимней спячки от наступивших теплых дней.