Из пруда в Ковыринском парке взяли пробу воды после гибели рыбы

[ Общество ]

На днях в социальных сетях начали появляться сообщения о массовой гибели рыбы в пруду, расположенном в Ковыринском парке в областной столице. После этого специалисты выехали на место и взяли пробу воды, сообщает Администрация городы Вологды.

«По сложившейся ситуации мы приняли необходимые меры. Рыбу убрали, кроме того, взяли образцы воды для исследования. Будем смотреть результаты и анализировать ситуацию», — прокомментировал заместитель начальника Департамента городского хозяйства по благоустройству Евгений Грахничев.

Анализ проведут по нескольким показателям: аммоний, сульфаты, хлориды, фосфаты. Также замерили температуру воды, которая равна 12 градусам. Такой показатель находится в границах нормы для апреля. Результаты будут уже сегодня.

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Ковыринский парк гибель рыбы пруд
Фото: Онлайн Вологда
 

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Из пруда в Ковыринском парке взяли пробу воды после гибели рыбы
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