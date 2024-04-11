Из пруда в Ковыринском парке взяли пробу воды после гибели рыбы

На днях в социальных сетях начали появляться сообщения о массовой гибели рыбы в пруду, расположенном в Ковыринском парке в областной столице. После этого специалисты выехали на место и взяли пробу воды, сообщает Администрация городы Вологды.

«По сложившейся ситуации мы приняли необходимые меры. Рыбу убрали, кроме того, взяли образцы воды для исследования. Будем смотреть результаты и анализировать ситуацию», — прокомментировал заместитель начальника Департамента городского хозяйства по благоустройству Евгений Грахничев.

Анализ проведут по нескольким показателям: аммоний, сульфаты, хлориды, фосфаты. Также замерили температуру воды, которая равна 12 градусам. Такой показатель находится в границах нормы для апреля. Результаты будут уже сегодня.