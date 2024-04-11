Череповчанка ударила фельдшера в поликлинике

[ Происшествия ]

Инцидент произошел вчера, 10 апреля, в поликлинике №1 на улице Милютина, сообщает портал cherinfo. На лестничной площадке женщина внезапно напала на фельдшера, которая проходила мимо.

По словам главврача поликлиники Сергея Подъяпольского, женщины не были знакомы, пациентка была с другого участка. Она ударила медика, из-за чего у нее образовались ссадины на руках и лице, ушиб в районе глаз. Кроме того, врач была в шоковом состоянии.

К счастью, сотрудники поликлиники и охрана вовремя среагировали. Так как поведение нападавшей было неадекватным, вызвали психиатрическую бригаду. Есть предположение, что у женщины проблемы с ментальным здоровьем. Причины нападения она объяснить не смогла, а позже вообще заявила, что на самом деле это фельдшер на нее напала.  

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