Выставка японского художника откроется в Вологде

12 апреля в Шаламовском доме откроется выставка японского графика Ёсикацу Тамекане «Золотое сечение». В экспозиции представят 36 работ автора. Это уже третья выставка японской графики, которая проходит в рамках сотрудничества картинной галереи с частным коллекционером Андреем Мартыновым (Москва). По его словам, это первая персональная выставка художника в России.

Ёсикацу Тамекане родился в 1959 году, окончил Академию искусств и дизайна Сокеи в Токио. В 1991 по 1994 годы работал во Франции, также развивал навыки печатной графики в Филадельфии (США).

Художник работает с японской бумагой «васи», используя традиционную печать с деревянных досок, а также коллаграфию. Часто применяет сусальное золото – оно придает работам декоративность и нарядность. Отличительной особенностью творчества Тамекане являются необычные сочетания ярких красок. Творчество автора привлекает внимание не только публики, но и коллекционеров. Ёсикацу Тамекане – востребованный мастер в мире искусства графики. Более 100 выставок Тамекане состоялись в Японии, США и странах Европы. Его работы хранятся в коллекциях многих музеев мира.

Начало мероприятия в 18:00. Посетить выставку можно будет до 9 июня. Действует Пушкинская карта.

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