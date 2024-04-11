«Северянка» одержала первую победу в первом туре финала высшей лиги «А»

Накануне череповецкие волейболистки на своей площадке в трех сетах переиграли «Муром» 25:22, 25:21, 25:18. Самой результативной в составе «Северянок» стала Анастасия Черняева, набравшая 16 очков.

«Сегодня удалось уверенно выиграть за счёт хорошего приема и защиты. Очень много поднимали мячей в защите, а хороший прием давал возможность играть комбинационно. «Муром», правда, для нас очень неудобная команда. На них теперь особенно настраиваемся», - сказала после матча нападающая череповецкой команды Карина Симонова.

В двух других матчах игрового дня, прошедших в Череповце, лидер чемпионата, калининградский «Локомотив-2» проиграл петербургской «Карабелке» - 1:3, а «Омичка» была сильнее «Сахалина» 3:0.

Сегодня «Северянка» проведет матч против волейболисток из Южно-Сахалинска.