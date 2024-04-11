В Вологде вторые сутки не могут найти пропавшую девочку

[ Происшествия ]

В Вологде пропала 15-летняя Полина Белова. Девочка ушла из дома вчера около семи часов утра в школу по адресу: Козленская, 127 и домой до сих пор не вернулась.

Региональное УМВД передает приметы пропавшего ребенка: среднего телосложения, рост 160 см, розовые волосы, постриженные под каре. Была одета в синюю куртку, черные джинсы, черные кроссовки, при себе имела розовый рюкзак.

Особые приметы: является инвалидом по речи, верхняя челюсть выпирает вперед, при разговоре шепелявит. Любит гулять по детским площадкам.

Если Вы обладаете информацией о местонахождении Полины Беловой, просьба позвонить по телефонам в Вологде: 8 (8172) 76-31-14, 76-31-15, 76-30-14, 76-30-15, 02 или 112.

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