Легендарный русский витязь попробовал сплести вологодское кружево

В среду с деловым визитом Вологодскую область посетил олимпийский чемпион 2004 года, чемпион мира и Европы по боксу Александр Поветкин.
Прославленный спортсмен посетил город металлургов для участия в брифинге, посвященному конкурсу на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству Дворца боевых искусств в Череповце, сообщает Центр боевых искусств Череповца.
В областном центре Поветкин побывал в Музее кружева, где попробовал себя за коклюшками. Также он посетил Софийский собор и вологодский Кремль, где посмотрел выставку «Герои нашего времени», посвященную вологжанам - участникам СВО.
«Легендарный Русский Витязь. Знакомы с детства. В 1997 году были в одной сборной России. Александр поддерживает Вологодскую область и нашу команду - команду правительства региона. Особенно важны слова, которые сказал наш дорогой брат по поводу Вологодчины, как места силы русского мира и души русского Севера», - написал в своем Telegram-канале врио губернатора области Георгий Филимонов.