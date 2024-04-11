Легендарный русский витязь попробовал сплести вологодское кружево

В среду с деловым визитом Вологодскую область посетил олимпийский чемпион 2004 года, чемпион мира и Европы по боксу Александр Поветкин.

Прославленный спортсмен посетил город металлургов для участия в брифинге, посвященному конкурсу на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству Дворца боевых искусств в Череповце, сообщает Центр боевых искусств Череповца.

В областном центре Поветкин побывал в Музее кружева, где попробовал себя за коклюшками. Также он посетил Софийский собор и вологодский Кремль, где посмотрел выставку «Герои нашего времени», посвященную вологжанам - участникам СВО.