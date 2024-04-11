Легендарный русский витязь попробовал сплести вологодское кружево

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В среду с деловым визитом Вологодскую область посетил олимпийский чемпион 2004 года, чемпион мира и Европы по боксу Александр Поветкин.

Прославленный спортсмен посетил город металлургов для участия в брифинге, посвященному конкурсу на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству Дворца боевых искусств в Череповце, сообщает Центр боевых искусств Череповца.

В областном центре Поветкин побывал в Музее кружева, где попробовал себя за коклюшками. Также он посетил Софийский собор и вологодский Кремль, где посмотрел выставку «Герои нашего времени», посвященную вологжанам - участникам СВО.

«Легендарный Русский Витязь. Знакомы с детства. В 1997 году были в одной сборной России. Александр поддерживает Вологодскую область и нашу команду - команду правительства региона. Особенно важны слова, которые сказал наш дорогой брат по поводу Вологодчины, как места силы русского мира и души русского Севера», - написал в своем Telegram-канале врио губернатора области Георгий Филимонов.

Поветкин

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