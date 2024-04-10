РЖД запускает пригородные поезда Вологда-Данилов

РЖД запускает с 20 апреля пригородное сообщение Вологда-Данилов-Вологда. Поезда будут курсировать до 29 сентября по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

«Поезд из Вологды будет отправляться в 8.39, прибывать в Данилов в 11.27. Отправление в обратном направлении назначено на 17.10, прибытие в Вологду в 19.57», - говорится в сообщении.

Ранее NewsVo сообщал, что с 5 апреля начали курсировать сезонные пригородные поезда из Вологды в Бабаево.

По данным РЖД, в 2023 году сезонными поездами Вологда – Данилов и Вологда – Бабаево было отправлено 51,4 тыс. пассажиров, что на 19,8% больше, чем в сезон 2022 года.