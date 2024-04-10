Охотник, убивший лося в Череповецком районе, может лишиться свободы на 2 года

[ Происшествия ]

В феврале 44-летний житель поселка Тоншалово Череповецкого района решил поохотиться на лося. Несмотря на то, что в это время добыча лося запрещена, мужчина поехал на снегоходе в лес и застрелил животное.

Тушу сохатого череповчанин привез в гараж, где разделал на части, после чего погрузил в автомобиль и повез в цех переработки. Из мяса убитого лося он планировал сделать тушенку.

О факте незаконной охоты узнала полиция. Правоохранители установили личность подозреваемого и впоследствии остановили иномарку, забитую мясом.

В отношении браконьера возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота с причинением крупного ущерба». Мужчина может лишиться свободы на 2 года. В данный момент следствие завершено, а материалы направлены прокурору Череповецкого района.

Череповчанин раскаялся в преступлении, а также возместил причиненный ущерб в размере 80 тысяч рублей.

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браконьерство лоси охота на лося
 

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