Охотник, убивший лося в Череповецком районе, может лишиться свободы на 2 года

В феврале 44-летний житель поселка Тоншалово Череповецкого района решил поохотиться на лося. Несмотря на то, что в это время добыча лося запрещена, мужчина поехал на снегоходе в лес и застрелил животное.

Тушу сохатого череповчанин привез в гараж, где разделал на части, после чего погрузил в автомобиль и повез в цех переработки. Из мяса убитого лося он планировал сделать тушенку.

О факте незаконной охоты узнала полиция. Правоохранители установили личность подозреваемого и впоследствии остановили иномарку, забитую мясом.

В отношении браконьера возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота с причинением крупного ущерба». Мужчина может лишиться свободы на 2 года. В данный момент следствие завершено, а материалы направлены прокурору Череповецкого района.

Череповчанин раскаялся в преступлении, а также возместил причиненный ущерб в размере 80 тысяч рублей.