В Устье построят новый мост за 208,7 млн рублей

[ Общество ]

В селе Устье будет построен новый мост, который соединит райцентр с поселком Лесозавод. Объявление о поиске подрядчика на строительство моста появилось на сайте RosTender.info.

В сообщении указано, что конкурс проводится до 26 апреля. Начальная цена контракта составит 208,7 млн рублей. Деньги будут выделены из бюджета области.

«Участок строительства моста через р. Сигайма расположен на автомобильной дороге Устье - Лесозавод в Усть-Кубинском районе. Расчетная скорость движения транспортных средств 40 км/ч. Длина однополосного моста составит 78,2 м», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, дорога, соединяющая райцентр с поселком Лесозавод, весной часто затапливается во время половодья, из-за чего поселок оказывается отрезанным от райцентра. В частности, так произошло в 2021 году, когда местные власти приняли решение для связи с поселком организовать рейсы на катере.

Мост должен быть построен к сентябрю 2025 года. 

Теги:
аукцион Строительство мост
 

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