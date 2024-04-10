11-летнюю девочку сбили на «зебре» в Череповце

Происшествие случилось сегодня, 10 апреля, около 10:22 у дома №84 на улице Ленина в городе металлургов, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Череповцу.

38-летний мужчина, управляя автомобилем "Хонда Фит" сбил 11-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП, ребенок получил телесные повреждения. Бригада скорой медицинской помощи доставила девочку в Вологодскую областную больницу №2.

На данный момент, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.