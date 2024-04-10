Церковь Ризоположения XV века перевезут в Цыпино из Кирилло-Белозерского музея

Деревянную церковь Ризоположения храм XV века с сохранившимся иконостасом того же периода перевезут из Кирилло-Белозерского музея-заповедника в историческое место – Цыпино – и заведут под специальный защитный павильон.

Церковь Ризоположения – это древнейший храм России, построенный без единого гвоздя. В Кириллов церковь, датированную 1485 годом, перевезли ещё в 1950-е годы. В те годы строился Волго-Балтийская водная система. Село Бородава, в котором находился храм, подлежало затоплению, поэтому было принято решение перевезти церковь в безопасное место. Однако переезд на сохранности храма сказался отрицательно.

«При сборке был допущен ряд ошибок, вкупе с влиянием атмосферных явлений, приведших к разрушению древесины. В 2009-2010 годах на памятнике были проведены реставрационные работы с соблюдением старых технологий: использованы топоры, созданные по образцу инструмента XV века, найденного вологодскими археологами. Храм отреставрировали с максимальным сохранением подлинного материала, укреплением и протезированием разрушенных мест, были устранены все неточности предыдущей реставрации, за исключением ключевой проблемы – сильной инсоляции древесины сруба восточного и южного фасадов. В последние столетия в Бородаве фасады храма были закрыты дощатой обшивкой, которую демонтировали в 1958 году. На протяжении 50 лет стены были открыты солнцу, дождю и ветру, что значительно ухудшило их техническое состояние. Для сохранения объекта и проведения работ в 2009 году над храмом было решено возвести защитный павильон», - рассказала заместитель генерального директора Кирилло-Белозерского музея-заповедника по реставрации Ольга Вороничева.

Несмотря на верное решение о защите объекта, впереди – целая программа по его спасению. Необходимо построить постоянный защитный павильон над церковью Ризоположения, отвечающий температурно-влажностному режиму сохранения памятника, а также создать условия для его охраны и пожарной безопасности.

Павильон планируют разместить в историческом месте – на территории филиала Кирилло-Белозерского музея-заповедника – Музейного комплекса «Цыпино» – находящегося в двух километрах от ансамбля Ферапонтова монастыря.

Перенос церкви в деревню Цыпино будет возможен после получения разрешения Минкультуры России и утверждения её юридического статуса в качестве объекта культурного наследия.