Андрей Луценко назвал помощь бойцам приоритетом для вологодского бизнеса

На днях в зону проведения специальной военной операции из Вологды отправится очередная партия гуманитарной помощи. Вологодское городское отделение «Боевое братство» совместно с предпринимателями собрали необходимую на передовой технику – квадрокоптеры, средства радиоэлектронного подавления, радиостанции. Также в гуманитарный груз войдет порядка 600 блиндажных свечей. Их приобрели депутат Законодательного собрания области, предприниматель Анатолий Дианов и бизнесмен Роман Глазов.

«Мы привезли партию блиндажных свечей «Викинг» из Москвы от предприятия «Полиграфспецснаб». С производителями хорошо знакомы, знаем, что изделия проверены на практике. Свечи не дают копоти и гари, горят пять-шесть часов. В каждом комплекте также коробок спичек и самодельная конфорка. Можно погреться, разогреть пищу и воду», - рассказал Анатолий Дианов.

Гуманитарный груз в зону СВО повезут члены «Боевого братства», в том числе Михаил Суриков, для которого это уже не первая командировка на передовую. В зону боевых действий вологжанин отправлялся более 50 раз.

«Доставляем ребятам все необходимое для фронта, для победы. То, что сейчас собирают наши вологжане, это необходимая поддержка для бойцов. Все свечи, которые в том числе делают наши волонтеры, необходимы для фронта. Огромные слова благодарности передаем от наших ребят Андрею Луценко, врио губернатора Георгию Филимонову и правительству области, Анатолию Дианову, нашим предпринимателям, всем вологжанам. Будем приближать победу», - отметил Михаил Суриков, член совета «Боевого братства» Вологодской области.

Председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко отметил, что Вологодское региональное отделение партии «Единая Россия» с начала СВО отправило на передовую более 2,3 тысяч тонн гуманитарного груза. Это помощь неравнодушных жителей Вологодчины, общественных организаций и бизнеса.

«Вся Вологодская область сплотилась ради того, чтобы всеми силами поддерживать наших бойцов на передовой. Объем гуманитарного груза, который ежемесячно отправляется в зону СВО, беспрецедентный. Рад, что бизнес-сообщество не остается в стороне. Помощь военнослужащим стала приоритетом работы многих предпринимателей», - подчеркнул Андрей Луценко.

Добавим, что окопные свечи вместе с техникой и оборудованием будут доставлены вологодским бойцам в ближайшие дни.