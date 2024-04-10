Андрей Луценко назвал помощь бойцам приоритетом для вологодского бизнеса

[ Общество ]

На днях в зону проведения специальной военной операции из Вологды отправится очередная партия гуманитарной помощи. Вологодское городское отделение «Боевое братство» совместно с предпринимателями собрали необходимую на передовой технику – квадрокоптеры, средства радиоэлектронного подавления, радиостанции. Также в гуманитарный груз войдет порядка 600 блиндажных свечей. Их приобрели депутат Законодательного собрания области, предприниматель Анатолий Дианов и бизнесмен Роман Глазов.

«Мы привезли партию блиндажных свечей «Викинг» из Москвы от предприятия «Полиграфспецснаб». С производителями хорошо знакомы, знаем, что изделия проверены на практике. Свечи не дают копоти и гари, горят пять-шесть часов. В каждом комплекте также коробок спичек и самодельная конфорка. Можно погреться, разогреть пищу и воду», - рассказал Анатолий Дианов.

Гуманитарный груз в зону СВО повезут члены «Боевого братства», в том числе Михаил Суриков, для которого это уже не первая командировка на передовую. В зону боевых действий вологжанин отправлялся более 50 раз.

Михаил Суриков

«Доставляем ребятам все необходимое для фронта, для победы. То, что сейчас собирают наши вологжане, это необходимая поддержка для бойцов. Все свечи, которые в том числе делают наши волонтеры, необходимы для фронта. Огромные слова благодарности передаем от наших ребят Андрею Луценко, врио губернатора Георгию Филимонову и правительству области, Анатолию Дианову, нашим предпринимателям, всем вологжанам. Будем приближать победу», - отметил Михаил Суриков, член совета «Боевого братства» Вологодской области.

Председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко отметил, что Вологодское региональное отделение партии «Единая Россия» с начала СВО отправило на передовую более 2,3 тысяч тонн гуманитарного груза. Это помощь неравнодушных жителей Вологодчины, общественных организаций и бизнеса.

Андрей Луценко

«Вся Вологодская область сплотилась ради того, чтобы всеми силами поддерживать наших бойцов на передовой. Объем гуманитарного груза, который ежемесячно отправляется в зону СВО, беспрецедентный. Рад, что бизнес-сообщество не остается в стороне. Помощь военнослужащим стала приоритетом работы многих предпринимателей», - подчеркнул Андрей Луценко.

Добавим, что окопные свечи вместе с техникой и оборудованием будут доставлены вологодским бойцам в ближайшие дни.

Теги:
ЗСО гуманитарная помощь
 

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