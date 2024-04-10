Сразу два череповчанина погибли в зоне проведения СВО

[ Общество ]

Два жителя Череповца погибли в зоне проведения специальной военной операции.

Накануне в городе металлургов был похоронен гвардии ефрейтор десантно-штурмового полка Антон Тухватуллин.  

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По словам главы города Маргариты Гусевой, Антон учился в череповецкой школе №32, затем окончил химико-технологический колледж, после чего отправился на срочную службу. В феврале 2022 года попал в зону проведения специальной военной операции.

«Невыносимо больно терять молодых ребят. Они не успели обзавестись собственной семьёй. Не успели столько всего сделать, увидеть. Не успели прожить жизнь. Светлая память герою, славному воину Антону Тухватуллину», - написала в соцсетях Маргарита Гусева.

В среду, 10 апреля под Череповцом похоронен военнослужащий Павел Борисов. На специальную военную операцию он отправился добровольцем, а погиб в январе этого года. Павлу был 41 год.

солдат

Его похоронили на его родине в деревне Фоминское Череповецкого района.

Теги:
военная операция погиб в СВО
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