Экоавтобус для сбора вторсырья будет ездить по районам Вологды

С 20 по 27 апреля в Вологде пройдет IV Международный экологический форум «Экология: город, экономика, люди». В рамках форума 21 апреля по микрорайонам города будет курсировать экоавтобус, который примет от вологжан различные виды вторсырья, в том числе, пластик, стекло, макулатуру и другие перерабатываемые отходы.

По маршруту запланировано четыре остановки. В 11:30 автобус стартует с площади Революции. С 12:00 до 12:30 транспорт примет вторсырье во Фрязиновском парке. С 13:00 до 13:30 – по адресу: ул. Чернышевского, д. 88, а с 14:00 до 14:30 все желающие смогут прийти к Дворцу спорта «Вологда» на ул. Конева. С 15:00 до 15:30 волонтеры будут дежурить у ТЦ «Шоколад» на Окружном шоссе, 26.

Официальное открытие форума запланировано на 25 апреля. В этот день состоится Международная научно-практическая конференция «Экология и общество: баланс интересов». Мероприятия, в которых смогут принять участие все желающие, начнутся уже с 20 апреля. Форум стартует с экологического квеста «Чистые игры». В течение недели также запланированы подведение итогов конкурса «Вологодский зеленый бизнес» и конкурса городских грантов на экологические бизнес-проекты, массовый велозаезд на ул. Поэта Романова, фестиваль «ЭкоПарк», посадка деревьев, книжные фримаркеты, мастер-классы, лекции, ярмарка, фестиваль «зеленого» документального кино и многое другое.

Также в Вологде впервые проведут Молодежный городской экологический форум. В рамках мероприятия запланированы экоквиз и круглые столы.