У вологжан резко вырос интерес к восстановленным смартфонам

С января по март 2024 года спрос на восстановленные смартфоны в Вологде вырос в 4 раза в штуках и в 4,5 раза в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена по России такого аппарата составила 22 625 рублей. Рейтинг предпочтений россиян возглавили модели iPhone, несмотря на появление новых бюджетных смартфонов других брендов, свидетельствуют данные объединённой розничной сети МегаФона и Yota.

Если по итогам 2023 года лидером на вторичном рынке смартфонов был Samsung, то в первом квартале этого года самым популярным брендом стал Apple. На него приходится каждая третья покупка (32,4%) от всех восстановленных гаджетов. Чаще всего россияне покупают iPhone 11 на 128 ГБ и 64 ГБ, а также iPhone 12 Pro Max на 512 ГБ.

Samsung занял второе место по итогам квартала с долей 31,1%, здесь наиболее популярными моделями стали Galaxy A10, Galaxy A12 и Galaxy S20 FE. Замыкает тройку лидеров Xiaomi с долей в 15,6%. В списке лидеров продаж этого бренда Redmi Note 9, Redmi 9C NFC и более бюджетный Redmi 9.

В целом продажи китайских смартфонов выросли в три раза. Динамичный рост, в частности, показал Infinix, появившийся в сегменте восстановленных смартфонов лишь в декабре 2023 года. По итогам первого квартала он уже вошел в топ-4 китайских брендов с долей 3,3%, уступая только Xiaomi, Huawei и Realme.

«Высокий спрос на восстановленные смартфоны во многом связан с тем, что именно на вторичном рынке можно найти флагманские модели без следов эксплуатации, с гарантией и по сниженной цене. Отмечу, что перед тем, как попасть на витрину, все принятые по программе выкупа и трейд‑ин смартфоны проходят полноценный предпродажный сервис — диагностику и тестирование», — отмечает директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

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