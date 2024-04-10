В Вологде приступили к ремонту дворов

В Вологде начался ремонт дворовых территорий по программе «Формирование комфортной городской среды». В этом году в областном центре обновят 50 дворов. На данный момент работы ведутся во дворах по адресам: ул. Герцена, 20 и 29, Содемский переулок, 3 и 5, ул. Воровского, 39 и 41, ул. Ленинградская, 87, ул. Псковская 16, ул. Козленская 103А, ул. Ильюшина, 1, 3 и 3А.

«Сейчас рабочие и техника приступили к демонтажу старого дорожного покрытия и тротуарного камня. В некоторых дворах уже произвели отсыпку песком и щебнем для дальнейшего укрепления дорожного полотна. Следующий этап – укладка асфальта. Работы на всех объектах идут в графике. Напомню, в этом году на ремонт 50 дворов направлено более 353 млн рублей из федерального, областного и городского бюджетов. Увеличить количество дворов удалось благодаря дополнительным средствам в размере 95 млн рублей, выделенным из регионального бюджета по решению врио Губернатора Георгия Филимонова», – рассказал и. о. мэра Вологды Андрей Накрошаев.

Работы проводят компании «Магистраль», «Дорсервис», «ПКТ Строй», «Аврора». На территориях заменят дорожное покрытие, обновят тротуары, обустроят парковки (если жители внесли это в проект). Также предварительно проверят сети и заменят ветхие участки.