Департамент образования назвал дату последних звонков в школах

Последние звонки прозвенят в вологодских школах 24 мая. Эта дата рекомендована департаментом образования области для торжественных линеек у учеников 9-х и 11-х классов.

По данным департамента, в этом году школу окончат 4039 учеников 11-х классов и 13907 девятиклассников.

Ученики 9-х классов начнут сдавать экзамены уже 21-22 мая с ОГЭ по иностранному языку. Биологию, информатику, обществознание и химию сдавать будут 27 мая.

Выпускники 11-х классов первый ЕГЭ сдадут 23 мая. В этом день запланирована сдача географии, литературы и химии. Русский язык будут сдавать 28 мая.