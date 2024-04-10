Департамент образования назвал дату последних звонков в школах

[ Политика ]

Последние звонки прозвенят в вологодских школах 24 мая. Эта дата рекомендована департаментом образования области для торжественных линеек у учеников 9-х и 11-х классов.

По данным департамента, в этом году школу окончат 4039 учеников 11-х классов и 13907 девятиклассников.

Ученики 9-х классов начнут сдавать экзамены уже 21-22 мая с ОГЭ по иностранному языку. Биологию, информатику, обществознание и химию сдавать будут 27 мая.

Выпускники 11-х классов первый ЕГЭ сдадут 23 мая. В этом день запланирована сдача географии, литературы и химии. Русский язык будут сдавать 28 мая.   

Теги:
последний звонок выпускники
 

Последние новости

РЖД запускает пригородные поезда Вологда-Данилов
В Устье построят новый мост за 208,7 млн рублей
Охотник, убивший лося в Череповецком районе, может лишиться свободы на 2 года
11-летнюю девочку сбили на «зебре» в Череповце
Андрей Луценко назвал помощь бойцам приоритетом для вологодского бизнеса
Церковь Ризоположения XV века перевезут в Цыпино из Кирилло-Белозерского музея
Сразу два череповчанина погибли в зоне проведения СВО
Экоавтобус для сбора вторсырья будет ездить по районам Вологды
В Вологде приступили к ремонту дворов
Департамент образования назвал дату последних звонков в школах