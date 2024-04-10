Правительство Вологодской области готовится к пожароопасному сезону, который начнется 22 апреля. Как заявил накануне на оперативном совещании врио губернатора Георгий Филимонов, с этой даты начнется наземное патрулирование лесов.

«С 22 апреля будут вести наземное патрулирование лесов по 821 маршруту протяженностью в 25,5 тысячи километров. В зависимости от погодных условий будет проходить авиапатрулирование по пяти маршрутам протяженностью 3,3 тысячи километров», - заявил Георгий Филимонов.

В настоящее время правительством региона утвержден сводный план тушения лесных пожаров, в котором содержится информация о силах и средствах, которые могут быть задействованы для ликвидации очагов возгорания. К примеру, в 2024 году для тушения лесных пожаров будут задействованы 3,5 тысячи человек и более 10 тысяч единиц пожаротушения.

Обстановку в лесах отслеживают 82 камеры видеонаблюдения, установленные на вышках мобильной связи в 24 муниципалитетах.