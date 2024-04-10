Вологжане выбирают общественные пространства для благоустройства

Вологжане до 30 апреля могут выбрать одно из 18 общественных пространств, выдвинутых на голосование на сайте 35.gorodsreda.ru в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

На данный момент в лидерах находятся сквер 825-летия Вологды (5333 голосов), Осановская роща (5269) и территория парка Мира со стороны Заречья (3425).

Как напомнили в пресс-службе городской администрации, проголосовать можно с помощью компьютера, телефона или у волонтеров, которые работают по будням, с 16.00 до 20.00, на следующих точках: ТЦ «ЦУМ», ТЦ «Мармелад», ТЦ «Плаза», ТЦ «Остров», ТЦ «Бригантина», площадь Чайковского, площадь Федулова, площадь Революции, бульвар на проспекте Победы, сквер Героев СВО, ТЦ «Макси» на ул. Горького, Дворец спорта «Вологда» на ул. Конева, ТЦ «Макси» на ул. Конева, парк Ветеранов, ул. Ветошкина (конец бульвара Пирогова), Фрязиновский парк.

Всего на голосование выставлены 18 пространств:

- территория вблизи школы № 16»;

- парк вдоль р. Содемы от ул. Ярославской до Окружного шоссе;

- Осановская роща (2 этап);

- «Аллея Славы» на ул. Луначарского;

- территория Парка Мира со стороны Заречья;

- Сквер 825-летия Вологды (у школы № 17»);

- сад по ул. Ветошкина (у ДКЖ);

- аллея по ул. Первомайской;

- Комсомольский сквер (с. Молочное);

- Сквер героев Специальной военной операции (у Элмы);

- сквер у дома-музея Петра I;

- Сквер 300-летия полиции (мкр Охмыльцево);

- Ковыринский сад (2 этап);

- городской сад за Дворцом спорта по ул. Конева (в районе улиц Можайского-Зеленая-Береговая); - площадь имени Ф. Я. Федулова;

- «Гайд-парк» на ул. Воровского;

- пешеходная зона от ул. Конева до ул. Московской;

- Сквер 100-й дивизии (у ДК Льнокомбината).

Пространство, набравшее больше всего голосов, будет благоустроено в 2025 году.