Работникам лесного хозяйства почти на треть увеличат зарплаты

Работникам лесного хозяйства Вологодской области обещают повысить зарплату на 30%. Повышение пройдет в два этапа. С 1 мая заработная плата уже вырастет на 20%. Как уточнили в пресс-службе врио губернатора Вологодской области, повышение коснется сотрудников САУ лесного хозяйства «Вологдалесхоз» и казенного учреждения лесного хозяйства «Вологдалесцентр».

«Я надеюсь, это станет скромным взносом областного правительства в повышение эффективности профилактики пожароопасной обстановки на землях Гослесфонда. Не преувеличиваем значимость таких шагов. Это наша работа и наша обязанность. Надеюсь, что люди почувствуют нашу поддержку», - заявил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Примечательно, что с 1 июня планируется еще одно повышение заработной платы работникам лесной отрасли – на 10%.

В пресс-службе врио губернатора отметили, что для повышения окладов, в частности, работникам «Вологдалесхоза» не потребуются дополнительные средства из областного бюджета. Увеличение зарплат будет обеспечат за счет доходных видов деятельности.