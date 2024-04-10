Вологжан приглашают на бесплатные экскурсии по объектам деревянного зодчества

Вологжан и гостей города приглашают на бесплатные экскурсии по объектам деревянного зодчества, которые пройдут с 13 по 21 апреля в рамках «Дней культурного наследия». Они приурочены к международному дню памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля. Помимо экскурсий, будут проведены лекции, мастер-классы, просмотр фильмов и др.

«Дни культурного наследия» проходят в Вологде уже третий раз. Благодаря этому вологжане и гости города могут познакомиться с отреставрированными памятниками деревянного зодчества и обсудить дальнейшие планы по сохранению уникального историко-культурного наследия города. Работа в этом направлении проводится при поддержке городских властей, инвесторов и волонтеров культуры. Также в Вологде реализуется муниципальный проект «Сохраняя будущее». Сейчас более 20 объектов областной столицы находятся в разных стадиях реставрации. Наши труды высоко оценивают эксперты и туристы», – рассказала начальник управления культуры и историко-культурного наследия администрации Вологды Елена Доможирова.

13 и 14 апреля запланирован ряд бесплатных экскурсий в деревянные дома, являющиеся объектами культурного наследия. В некоторых уже проведена реставрация, другие находятся в процессе восстановления. Для участия в экскурсии, лекции или мастер-классе необходимо зарегистрироваться по ссылке: http://vk.com/@drevvologda-zapis-na-ekskursii-prohodyaschie-v-dni-kulturnogo-naslediya

График проведения экскурсий:

13 апреля:

10.00 – «Дом Пановой», ул. Герцена, 38.

11.00 – «Дом Наумова», ул. Благовещенская, 20.

11.00 – «Дом купчихи Ершовой», Советский проспект, 78.

12.00 – «Дом Вологодского масла», ул. Октябрьская, 11.

12.00 – «Заречный квартал 1840», ул. Чернышевского, 56.

14.00 – «Реставрация на объекте культурного наследия федерального значения «Дом жилой ХIХ в.», ул. Кирова, 33.

16.00 – Литературная резиденция «Дом дяди Гиляя», ул. Чернышевского, 15.

14 апреля:

11.00 – «Дом Засецких», ул. Ленинградская, 12.

11.00 – «Дом Лабзиной», ул. Лермонтова, 29.

12.00 – «Дом Вологодского масла», ул. Октябрьская, 11.

12.00 – «Дом купчихи Ершовой», Советский проспект, 78.

12.00 – «Заречный квартал 1840», ул. Чернышевского, 56.

14.00 – «Реставрация на объекте культурного наследия федерального значения «Дом жилой ХIХ в.», ул. Кирова, 33.

16.00 – Литературная резиденция «Дом дяди Гиляя», ул. Чернышевского, 15.

Также в рамках «Дней культурного наследия» запланированы различные лекции и встречи.