Череповчанин выложил в соцсети обнаженные фото собственной супруги

[ Общество ]

Житель Череповца по приговору суда компенсирует моральный ущерб собственной супруге за то, что выложил в соцсети ее обнаженные фотографии.

«В ноябре 2023 года он «втихаря» сфотографировал свою жену спящей в обнаженном виде. Затем без ее ведома и согласия разместил данную фотографию у себя на странице в социальной сети, в том числе в разделе «фото профиля» и в разделе «истории». Таким образом, фотография стала доступна для просмотра другим лицам», - рассказали в пресс-службе судов области.

Женщина узнала о фотографиях от своей знакомой, которая прислала ей скриншоты. Также фотографии успели просмотреть несколько человек. Фото мужчина удалил по требованию своей матери.  

Следствием по данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям за «Незаконное изготовление порнографических материалов» и «Незаконное распространение сведений о частной жизни лица».

Суд согласился с выводами следствия и приговорил мужчину к 2 годам и 1 месяцу условного срока, а также обязал выплатить компенсацию морального вреда своей жене в размере 30 000 рублей.

Теги:
моральный вред порнография
 

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