«Северянка» с поражения стартовала в первом туре финала Чемпионата по волейболу

Череповецкая «Северянка» с поражения стартовала в первом туре финального этапа высшей лиги «А» чемпионата России по волейболу.

Накануне череповецкие спортсменки на своей площадке проиграли «Омичке» 0:3. Несмотря на такой счёт, все три сета получились упорными, по крайней мере две первых партии завершились со счетом 27:29 и 22:25. В третьей гости из Омска победили уверенней - 17:25.

По 9 очков череповецкой команде принесли Наталья Решетникова и Анастасия Черняева, а в составе омского клуба 16 очков в активе Зарины Воситовой.

«В концовках партий не добивали мячи, не было реализации в нужные моменты. На мой взгляд, еще много били сами в блок и мало страховали при этом. Это такие первые впечатления. Всё было как-то неуверенно, если честно. Надо делать выводы и работать дальше», - подвела итоги встречи капитан «Северянки».

В двух других матчах игрового дня, которые прошли накануне в Череповце, «Карабелка» на тай-брейке обыграла «Сахалин» 3:2, а лидер турнирной таблицы калининградский «Локомотив-2» обыграл «Муром» со счётом 3:1.

Сегодня команда Вадима Панкова проведёт второй матч финального этапа, в котором сыграет с «Муромом».