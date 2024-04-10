«Северянка» с поражения стартовала в первом туре финала Чемпионата по волейболу

[ Спорт ]

Череповецкая «Северянка» с поражения стартовала в первом туре финального этапа высшей лиги «А» чемпионата России по волейболу.  
Накануне череповецкие спортсменки на своей площадке проиграли «Омичке» 0:3. Несмотря на такой счёт, все три сета получились упорными, по крайней мере две первых партии завершились со счетом 27:29 и 22:25. В третьей гости из Омска победили уверенней - 17:25.

По 9 очков череповецкой команде принесли Наталья Решетникова и Анастасия Черняева, а в составе омского клуба 16 очков в активе Зарины Воситовой.

«В концовках партий не добивали мячи, не было реализации в нужные моменты. На мой взгляд, еще много били сами в блок и мало страховали при этом. Это такие первые впечатления. Всё было как-то неуверенно, если честно. Надо делать выводы и работать дальше», - подвела итоги встречи капитан «Северянки».

В двух других матчах игрового дня, которые прошли накануне в Череповце, «Карабелка» на тай-брейке обыграла «Сахалин» 3:2, а лидер турнирной таблицы калининградский «Локомотив-2» обыграл «Муром» со счётом 3:1.

Сегодня команда Вадима Панкова проведёт второй матч финального этапа, в котором сыграет с «Муромом».

Теги:
волейбол Северянка
 

Последние новости

Вологжан приглашают на бесплатные экскурсии по объектам деревянного зодчества
Череповчанин выложил в соцсети обнаженные фото собственной супруги
«Северянка» с поражения стартовала в первом туре финала Чемпионата по волейболу
Вологодский спортсмен завоевал бронзу на престижных соревнованиях по настольному теннису
Стратегию социально-экономического развития на 5 лет разработают для Вологодчины
В Череповце преступные группы несколько лет занимались проведением азартных игр
Похоронка из зоны СВО пришла в Усть-Кубинский округ
Еще один заместитель губернатора появится в правительстве Вологодской области
Восьмилетний ребенок едва не спалил квартиру в Череповце
На Вологодчине заменят ФАПы от недобросовестных поставщиков