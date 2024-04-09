Вологодский спортсмен завоевал бронзу на престижных соревнованиях по настольному теннису

Вологжанин Дмитрий Пастухов завоевал бронзовую медаль на престижных соревнованиях по настольному теннису, которые прошли в Санкт-Петербург 6-7 апреля.

Всего в турнире «Пташки-первоклашки» приняли участие более 140 спортсменов до 12 лет.

Наш город представляли юные теннисисты клуба Planeta - Дмитрий Пастухов, Дмитрий Огарков, Алиса Цикина, Мирон Юдников и Руслан Щепалов.

Лучший результат среди вологжан показал Дмитрий Пастухов, который одержал 4 из 4-х побед на групповом этапе. В плей-офф юный спортсмен смог добраться до бронзовой медали.

Дмитрий Огарков также без поражений прошел предварительный этап, а в матчах на выбывание занял в итоге 11 место.