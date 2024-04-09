Стратегию социально-экономического развития на 5 лет разработают для Вологодчины

В Вологодской области будет разработана стратегия социально-экономического развития региона на ближайшие 5 лет. Как заявил во время оперативного совещания в правительстве врио губернатора Георгий Филимонов, региону необходим рывок в социально-экономическом развитии.

«Мы с коллегами готовим стратегию социально-экономического развития региона на 5 лет. Участие в разработке этой стратегии примет целая плеяда звезд экономической науки и практики - академик РАН Сергей Глазьев, доктор экономических наук Михаил Делягин, известный аналитик, экономист Михаил Хазин. Наша цель - рывок в социально-экономическом развитии региона с акцентом в бюджетной сфере на ярко выраженную социально-ориентированную траекторию нашей работы», - заявил Георгий Филимонов.

В пресс-службе главы региона уточнили, что стратегию разработают с порой программы врио губернатора «Стратегия 2.0», на обеспечение которой выделено 28 млрд рублей. В стратегии в настоящее время 23 проекта, направленных на развитие различных социальных, промышленных и культурных сфер региона.