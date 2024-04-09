В Череповце преступные группы несколько лет занимались проведением азартных игр

[ Общество ]

В Череповце задержаны четверо организаторов проведения незаконных азартных игр. Фигуранты задержаны прямо в игровых клубах - на улицах Ленина, Ломоносова и проспекте Победы. Как сообщает региональное управление Следственного комитета, сотрудниками УФСБ и УМВД при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержаны трое местных жителей - 40, 50, 50 лет, а также 37-летний гражданин республики Азербайджан, обеспечивавший охрану заведений.

игры

«Изъято порядка 500 единиц компьютерного оборудования и игровых автоматов, с использованием которых, по версии следствия, на протяжении последних нескольких лет незаконно проводились азартные игры. Следствием изъята обнаруженная документация, средства связи фигурантов дела и иных лиц, проведены обыски по местам жительства подозреваемых, в служебных помещениях, в автомобилях», - уточнили в региональном управлении следкома.

По сообщению пресс-службы судов Вологодской области, в отношении всех четверых фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия.

По факту незаконной организации и проведению азартных игр возбуждено уголовное дело.

Теги:
азартные игры уголовное дело
пресс-служба УФСБ России по Вологодской области
 

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