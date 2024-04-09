Похоронка из зоны СВО пришла в Усть-Кубинский округ

[ Общество ]

Житель Усть-Кубинского округа Виктор Осичев погиб в зоне проведения СВО. Получение официального уведомления о гибели земляка подтвердил глава округа Иван Быков.

Глава округа приводит слова учителя Первомайской школы Марины Зайцевой, которая вспоминает Виктора, как умного, доброго и настоящего человека.   

«Виктор родился и вырос в селе Богородское, учился в Первомайской школе. «Честный, умный, добрый, настоящий, - именно таким мы помним Витю. Очень любил свою семью, младших брата и сестру», - рассказала педагог.

По словам главы округа, срочную службу Виктор отслужил в Майкопе, а затем решил посвятить жизнь военному делу и подписал контракт с Минобороны, отправившись в Мурманскую область. В последние годы несколько раз направлялся в командировки в зону СВО. В марте этого года погиб.

«Он был опытным бойцом, настоящим другом, всегда готовым подставить плечо. Земляки помнят его скромным и отзывчивым парнем. Виктору было всего 30 лет, у него осталась жена и маленькая дочка», - рассказал Иван Быков.

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