Еще один заместитель губернатора появится в правительстве Вологодской области

В правительстве Вологодской области на текущей неделе появится еще один заместитель губернатора. Он будет курировать вопросы цифрового развития. Об этом рассказал врио губернатора Георгий Филимонов во время оперативного совещания в правительстве области.

Причем, о новом назначении было заявлено во время разбора ситуации с предстоящим пожароопасным сезоном, который вводится в Вологодской области с 15 апреля.

По словам Филимонова, в вопросах профилактики лесных пожаров департаменту лесного комплекса необходимо найти полное взаимодействие с департаментом цифрового развития, которым руководит Виктор Злобич. Департамент отвечает за установку в лесах видеокамер, позволяющим отслеживать ситуацию с пожарами.

«Представляется ваша синергия с Виктором Злобичем. Это и камеры, контент с этих камер и аналитика с подключением программного обеспечения, а также работа в сфере искусственного интеллекта. Нужно сейчас приложить усилия, чтобы мы смогли закупить камеры и обеспечить доступ в труднодоступных местах, где мы не видим. Дайте предложение вместе с департаментом цифрового развития с Виктором Злобичем, который в горизонтах планирования этой недели будет назначен заместителем губернатора по цифровому развитию», - заявил Филимонов.

Виктор Злобич был назначен в середине февраля этого года советником губернатора по вопросам цифрового развития с перспективой перехода на должность заместителя губернатора.