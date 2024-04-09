Восьмилетний ребенок едва не спалил квартиру в Череповце

[ Происшествия ]

В Череповце 8-летний мальчик едва не спалил квартиру. Происшествие случилось накануне днем в пятиэтажном доме на улице Вологодской.

По информации регионального управления МЧС, мальчика оставили в квартире одного, и он решил побаловаться с зажигалкой. Ребенок поджег бумагу на полу балкона, она начала разгораться, а сам юный поджигатель испугался.

«Дым из окна квартиры вовремя увидел сосед и кинулся на помощь. Ребенка, открывшего дверь своему спасителю, мужчина отправил на улицу и попытался самостоятельно потушить огонь, однако зайти в квартиру он не смог, там уже было сильное задымление», - пояснили в региональном управлении МЧС.

Приехавшие пожарные с помощью спасательных устройств вывели из подъезда 6 человек.

В результате пожара выгорела внутренняя отделка балкона, а также закоптилась вся квартира.  

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погибла в пожаре детская шалость
 

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