На Вологодчине заменят ФАПы от недобросовестных поставщиков

[ Общество ]

В Вологодской области проведут работу по замене модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов, поставленных недобросовестными поставщиками, а также установят 16 новых конструкций.

Подготовка к установке уже началась. Все пункты будут оборудованы пандусом и поручнями для удобства маломобильных граждан, а также новейшей медицинской техникой.

Новые ФАПы установят в Белозерском, Великоустюгском, Верховажском, Вологодском, Грязовецком, Кич-Городецком, Междуреченском, Никольском, Нюксенском, Тотемском, Усть-Кубинском, Шекснинском, Кирилловском и Череповецком округах.

Заменить ФАП для начала планируют в деревне Сорожино Харовского округа. Здесь уже завершён монтаж модульной конструкции, на данный момент благоустраивают прилегающую территорию. Приём пациентов начнётся уже в сентябре этого года.

Отметим, всего планируется отремонтировать 138 ФАПов и установить 98 модульных конструкций в течение 5 лет.

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