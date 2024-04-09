Оркестр Мариинского театра откроет в Вологде Московский пасхальный фестиваль

25 апреля симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева откроет в Вологде XXIII Московский Пасхальный фестиваль.

Московский Пасхальный фестиваль – крупнейший музыкальный форум России, который ежегодно собирает сотни тысяч слушателей. Впервые его провели в 2002 году. Фестиваль приурочен к празднику Светлой Пасхи и длится около месяца: в 2024 году – с 25 апреля по 15 мая. В новом сезоне Пасхальный фестиваль вновь удивит зрителей обширной географией и насыщенными программами – симфонической, хоровой и звонильной.

«25 апреля Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением маэстро Гергиева выступит на площадке Вологодского драматического театра. Очень значимо и ценно для нас, что первый концерт Московского Пасхального фестиваля в этом году состоится именно в Вологде», – рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра в Вологде станет первой остановкой на маршруте Московского Пасхального фестиваля этого года. Мероприятие начнется в 12:00 (6+).

В рамках фестиваля в Вологде также пройдут концерты хоровых коллективов: 11 мая – в Вологодском колледже искусств (6+), 12 мая – в Воскресенском кафедральном соборе (6+).

Звонильная программа состоится также 12 мая (0+). Концерты колокольных звонов прозвучат в Спасо-Прилуцком монастыре, на Колокольне Софийского собора и в Храме Иоанна Предтечи в Рощенье.