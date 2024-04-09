Более 2500 деревьев высадят в этом году в Вологде

В Вологде приступают к озеленению города. В частности, кронируют деревья и готовятся к посадке деревьев и цветов.

«Сейчас специалисты убирают и кронируют сухостойные и аварийные деревья. Работы проходят на магистральных улицах, а также в парках и скверах. В апреле работы проводятся на улицах Авксентьевского, Лечебной, Новгородской, Дзержинского, Варенцовой», – рассказал и. о. мэра Вологды Андрей Накрошаев.

На других улицах также возможна обрезка деревьев, но по запросу жителей. Все срезы делаются профессионалами, после этого деревья обрабатывают, чтобы защитить их от вредителей.

Помимо этого, в этом году в областной столице планируют высадить более 2500 деревьев разных пород в рамках проекта «Зеленый каркас Вологды». Специалисты уже определили 70 точек по всему городу, для которых подготовили 12 пород деревьев. Посадки стартуют 20 апреля.

Также с 1 по 9 мая в Вологде высадят 10 тысяч штук цветущей рассады, в числе которых виолы и цинерарии. Ко Дню города в центре и микрорайонах высадят 160 тысяч цветов. Среди них однолетние бегонии, агератумы, лобелии, бархатцы, сальвии и многолетние цветущие растения. Также зацветут тюльпаны, луковицы которых высадили осенью. В планах озеленение цветников на площади Революции, проспекте Победы, бульваре по улице Пушкинской, в скверах Октябрьском, 825-летия, у Дома-музея Петра I и на других общественных пространствах.