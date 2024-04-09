В конкурсе «Серебряный Меркурий» появятся новые номинации

Организаторы конкурса «Серебряный Меркурий» заявляют о появлении в этом году новых номинаций, которые отражают достижения и потенциал вологодского бизнеса.

К примеру, номинация «За сохранение традиций и качества» предназначена для тех, кто ценит историю и культуру своего региона, и производит продукцию по классическим рецептурам, не уступающую по качеству лучшим мировым образцам.

Еще одну номинацию - «За верность Серебряному Меркурию» могут получить те, кто неоднократно участвовал в конкурсе и демонстрировал свой профессионализм, надежность и конкурентоспособность.

Также новинкой этого года будет номинация «Расширяем горизонты». На нее могут номинироваться предприятия, которые постоянно расширяют географию сбыта продукции, завоевывая новые рынки.

Для бизнеса, который внедряет новые технологии и решения, повышающие эффективность и качество производства, и представляет их на выставках, появилась номинация «Демонстрируем будущее - инновационный прорыв на выставке».

Организаторы конкурса ждут заявки от потенциальных участников и сообщают, что итоги конкурса будут подведены на торжественной церемонии награждения 23 мая 2024 года.