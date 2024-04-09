С бывшего врача-реаниматолога Чагодощенской ЦРБ взыскали более 800 тысяч рублей

[ Общество ]

Суд взыскал с бывшего врача анестезиолога-реаниматолога Чагодощенской ЦРБ деньги, полученные в виде единовременной выплаты по программе «Земский доктор».   

Как рассказали в пресс-службе судов области, мужчина получил 1 млн рублей от департамента здравоохранения области, а также 100 тысяч рублей от администрации округа.

Согласно условиям договора, в больнице он должен был отработать не менее 5 лет, однако проработал в общей сложности менее двух лет.

«В случае увольнения получатель выплат обязан их вернуть: по договору с администрацией района – в полном объеме, по договору с департаментом здравоохранения – пропорционально оставшемуся неотработанному периоду. Однако денежные средства мужчина возвратить «забыл», - пояснили в пресс-службе судов области.

В результате и администрация округа, и департамент здравоохранения подали исковые заявления в суд.

Сам бывший врач исковые требования не признал и заявил, что не смог доработать, поскольку находился в глубокой депрессии.

Суд такая формулировка не устроила и исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Администрации округа экс-врач должен вернуть 100 тысяч рублей, а департаменту здравоохранения почти 711 тысяч рублей.

Теги:
земский доктор выплаты
 

Последние новости

В конкурсе «Серебряный Меркурий» появятся новые номинации
С бывшего врача-реаниматолога Чагодощенской ЦРБ взыскали более 800 тысяч рублей
В Великоустюгском районе муж избил жену за недобросовестное ведение хозяйства
Вологодский депутат заявил о закрытии роддома на улице Чернышевского
Партия опасной для здоровья зубатки выявлена в Вологде
На трех улицах заречной части Вологды сегодня будет проводиться комплексная уборка
Завершить работы по формированию «тела» свалки на улице Мудрова планируют в мае
Вологодские самбисты завоевали 15 медалей первенства округа
В районные больницы поставят 25 новых автомобилей
Октябрьский мост в Череповце не будут перекрывать во время первого этапа ремонта