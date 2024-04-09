С бывшего врача-реаниматолога Чагодощенской ЦРБ взыскали более 800 тысяч рублей

Суд взыскал с бывшего врача анестезиолога-реаниматолога Чагодощенской ЦРБ деньги, полученные в виде единовременной выплаты по программе «Земский доктор».

Как рассказали в пресс-службе судов области, мужчина получил 1 млн рублей от департамента здравоохранения области, а также 100 тысяч рублей от администрации округа.

Согласно условиям договора, в больнице он должен был отработать не менее 5 лет, однако проработал в общей сложности менее двух лет.

«В случае увольнения получатель выплат обязан их вернуть: по договору с администрацией района – в полном объеме, по договору с департаментом здравоохранения – пропорционально оставшемуся неотработанному периоду. Однако денежные средства мужчина возвратить «забыл», - пояснили в пресс-службе судов области.

В результате и администрация округа, и департамент здравоохранения подали исковые заявления в суд.

Сам бывший врач исковые требования не признал и заявил, что не смог доработать, поскольку находился в глубокой депрессии.

Суд такая формулировка не устроила и исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Администрации округа экс-врач должен вернуть 100 тысяч рублей, а департаменту здравоохранения почти 711 тысяч рублей.