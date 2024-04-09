В Великоустюгском районе муж избил жену за недобросовестное ведение хозяйства

В одном из поселков Великоустюгского района муж избил жену за то, что она не убралась дома, не приготовила ужин и выпивала алкоголь, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Мужчина на тот момент работал, а жена последние три года сидела дома, но не занималась малолетними детьми и часто выпивала. В один из вечеров в конце сентября мужчина вернулся домой, а дома ждала все та же картина. Он сделал супруге замечание, но та стала грубить и смеяться ему в лицо. Тогда муж не выдержал, и несколько раз ударил женщину по голове и телу ремнем от рабочих штанов. Затем он три раза дал пощечину, а в конце ударил по лицу табуретом. Телесные повреждения, которые мужчина нанес потерпевшей, расцениваются как легкий и тяжкий вред здоровью.

На суде устюжанин признал вину полностью, однако от дачи показаний отказался. Супруга же подтвердила показания, данные мужем во время следствия. Виноватой она считала себя, с мужем помирились, к уголовной ответственности привлекать его не хотела.

Действия мужчины были квалифицированы, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Суд учел признание вины, раскаяние и то, что раньше мужчина не привлекался к ответственности, и назначил наказание в виде лишения свободы условно сроком на 2 года с испытательным сроком на 1 год.