Вологодский депутат заявил о закрытии роддома на улице Чернышевского

[ Общество ]

Депутат городской Думы Вологды Алексей Коновалов заявил о возможном закрытии родильного дома на улице Чернышевского. Об этом Коновалов написал на своей странице в соцсетях.

«По нашей информации, готовится к закрытию родильный дом на улице Чернышевского. Уходит целая эпоха. Хотелось бы понимать, что будет в здании роддома? Ради чего закрывают очередное медицинское учреждение?», - написал городской парламентарий.

В департаменте здравоохранения информацию не подтверждают. 

«Акушерский стационар № 2 Вологодского городского родильного дома работает в штатном режиме», - прокомментировали в региональном депздраве.

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