Вологодский депутат заявил о закрытии роддома на улице Чернышевского

Депутат городской Думы Вологды Алексей Коновалов заявил о возможном закрытии родильного дома на улице Чернышевского. Об этом Коновалов написал на своей странице в соцсетях.

«По нашей информации, готовится к закрытию родильный дом на улице Чернышевского. Уходит целая эпоха. Хотелось бы понимать, что будет в здании роддома? Ради чего закрывают очередное медицинское учреждение?», - написал городской парламентарий.

В департаменте здравоохранения информацию не подтверждают.