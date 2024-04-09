Партия опасной для здоровья зубатки выявлена в Вологде

[ Общество ]

В Вологде сотрудники Россельхознадзора выявили партию опасной для здоровья зубатки. Нарушения, по данным ведомства, были допущены ИП Чащин, который занимается переработкой рыбы.

Во время проверки специалисты Россельхознадзора проверили партию свежемороженой зубатки общим весом в 288 кг. Согласно документам, срок годности ее истекает 2 июля 2024 года.   

«При этом вышеуказанная партия рыбной продукции выработана из 288 кг одноименного сырья со сроком годности до 25 мая – 13 июня 2024 года. Таким образом, за счет искусственного продления сроков годности создана ситуация, при которой не обеспечивается безопасность в ветеринарном отношении рыбной продукции», - пояснили в ведомстве.

Предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства, а также его обязали вносить достоверные данные при оформлении документов в систему ФГИС «Меркурий».

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